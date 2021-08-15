國內本土疫情趨緩，疫苗到貨方面仍然吃緊，雙北也表示疫苗將出現10天空窗期。BNT疫苗預計9月底到貨，原廠表示，只要手續完成，就會將疫苗運到台灣。資深媒體人黃暐瀚爆料表示，據他的了解，BNT疫苗可能會比我們想像中意外提早到。

黃暐瀚15日在政論節目《新聞大白話》中表示，不要以為只有5百萬劑高端疫苗，後面還會有5百萬劑，要消化並不困難，我們應會用外交預算把它消化掉，然後送給友邦。有的人對高端疫苗從期待到後來產生質疑，其實政府要負超過8成以上的責任，如果政府好好的去做相關檢驗，不要在這個過程中，記者問個問題，就生氣說，記者的問題沒有營養，大家也就不會質疑這個政府對高端有沒有嚴謹。

黃暐瀚接著透露，現在莫德納和AZ疫苗會陸續到貨，而且據他的了解，BNT疫苗可能會比我們想像中到得更早，BNT若非常大量地突然進來台灣。在疫苗有選擇的情況下，到時高端的施打率可能又更低了，就會打不完了，還有聯亞，這要怎麼辦呢？

至於唐鳳系統預約疫苗平台，黃暐瀚則舉動畫《鬼滅之刃》的無限列車為例表示，預約疫苗平台等於是先讓你上車，讓你感覺很有安全感，「我終於上車了」，可是車卻不開，所以登入是一回事，施打到疫苗又是另一回事。有網友說「你以為只能打高端嗎？搞不好你連高端都沒有」，黃暐瀚表示，不過沒關係，AZ、莫德納疫苗會持續到貨，BNT也將抵台，就會有疫苗施打了。但按照時間來算，BNT早該放上平台供民眾勾選，比如高端7月18月EUA，7月27月就放上平台供民眾勾選；而8月3日就已給BNT EUA，現在都已經8月15日了，卻還沒有放上平台。