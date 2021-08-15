中國大陸外長王毅與來訪的身穿傳統上衣和頭巾的塔利班官員並肩合照，在大陸社交媒體上引起了非常激烈的討論。不過，美媒引述消息人士透露，即便承認塔利班政權在大陸內部會引起爭議，塔利班攻佔阿富汗首都喀布爾後，中國仍將率先承認塔利班政權。

自從王毅會見塔利班官員的照片發布後，大陸媒體已開始啟動評論與政策宣傳，對外透露北京可能不得不承認塔利班政權的事實。《環球時報》也發表對阿富汗塔利班領導人的採訪，受訪者強調，「過渡政府必須包括塔利班」。

塔利班已進入阿富汗首都喀布爾，美國大使館在撤離前仍在焚燒機密文件，使館內冒出陣陣黑煙。（圖／美聯社）

據《美國新聞與世界報導》引述消息人士稱，塔利班即將完全推翻獲西方支持的總統加尼(Ashraf Ghani)政府，中國也做好承認新政權的準備，這個舉動無疑會進一步削弱美國在阿富汗的剩餘影響力，因為美國一直將承認塔利班的合法性作為談判籌碼，若塔利班獲得中國率先承認，自然可以不用理會美國的態度。

報導說，北京過去多次公開要求塔利班與加尼政府達成和平協議，這也是最佳的結局，然而據熟悉中國如何作出判斷的美國消息人士指出，中國情報部門及軍方對阿富汗情勢的最新評估已出爐，北京也準備正式承認塔利。

分析指出，中國的做法將破壞美國向塔利班施壓回到談判桌的努力。白宮發言人普薩基(Jen Psaki)說，若塔利班要獲得國際合法性，就須將精力投放到和平進程，但看來這已成為無意義的說法。

報導認為，美國宣佈撤軍時，塔利班發動全面進攻，中國早已準確預見局勢的發展。大陸外長王毅7月28日在天津會晤塔利班第2號人物巴拉達爾(Mullah Abdul Ghani Baradar)，未來如果阿富汗情勢穩定，對中國而言也是極大的利益。因為如此不僅會打擊新疆分離主義及「東伊運」恐怖組織，也將讓中國在阿富汗取得極大的經濟利益。

美國政治風險分析師科爾(Anders Corr)認為，一旦中國承認塔利班政權，西方國家將別無選擇，只能與他們長期的敵人談判。

《美國之音》指出，雖然北京在與塔利班政權打交道時，必須顧及到國內的輿論反映。但相對於美俄來說，中國有更大的優勢，因為它從未與塔利班發生過戰爭。1996年至2001年塔利班最後一次掌權時，中國已經暫停了與阿富汗的關係，並於1993年內戰爆發後撤出了其外交官。

上海復旦大學南亞問題專家林民旺表示：「這是我們務實的表現。你想如何統治你的國家在很大程度上是你自己的事情，不要讓它影響到中國。」