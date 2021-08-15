大陸知名網紅「連體夫妻」小波和阿嬌，夫妻倆各少了一雙腿及右手臂，2人堅定的真愛感動了無數人，2020年在網路上爆紅，然而年初卻傳出消息，他們12年的婚姻終究敵不過小三，小波外遇拋棄阿嬌，2人離婚後，小波靠著新歡過奢侈生活，阿嬌卻回到老家當起單親媽媽，令人不勝唏噓。

「連體夫妻」當初會爆紅，是因為2名殘障人士的真愛不渝感動了網友，小波因為沒有雙腿，無法出去工作，只能靠失去右臂的阿嬌照顧，2人結婚時，小波還許下誓言：「我做你的腿，你做我的手，彼此相依為命。」阿嬌無論去哪都讓小波坐在竹籃裡，揹著他到處走，也因此成了駝背，在背部留下隱患。

這對夫妻爆紅後，隨名氣而來的錢才終於夠他們換間大房子，還買了一輛百萬名車，窮困的生活徹底翻轉，然而阿嬌的背只要下雨天就會發痛，她也認為不能只靠直播賺錢，應該要去找個工作，但小波卻不願意，認為他們的恩愛故事就能夠迅速為他們賺到錢才，不需要付出勞力。

小波選擇離婚，去和小三生活。（圖／翻攝自微博）

夫妻倆長期為此爭執，感情也埋下未爆彈，小波又在直播中認識了年輕貌美的女粉絲，2人日久生情，小波竟然決定拋棄結婚12年的妻子，離婚去娶小三，連女兒都不要了，網路上謠傳小三是年輕的女大生，不但四肢健全還家境富裕，而阿嬌離婚後鬱鬱寡歡，整天以淚洗面，只能回到老家獨自賺錢撫養女兒，讓網友十分心疼她的遭遇。