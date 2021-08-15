雖然精彩的東京奧運已經結束，但田徑場上的鬥爭卻仍然在繼續進行著，8月14日在奧地利舉行的田徑邀請賽中，肯亞選手歐曼亞拉(Ferdinand Omanyala)在男子100公尺決賽中創下新紀錄，他跑出9秒86，刷新個人賽季最佳紀錄，也就此成為肯亞男子100公尺最快的跑者。

Ferdinand Omanyala breaks 100m national record after running sub 10 seconds in Austria. He beat his previous personal best time of 10.00 seconds set in Tokyo in the 100m semi-finals. pic.twitter.com/JdRoViZcGb — TheStarKenya (@TheStarKenya) August 14 2021

而如此優秀的跑者當然也有參加本屆東京奧運，歐曼亞拉這次在奧運跑出10秒整的成績，不過這樣的成績不足以在世界列強中脫穎而出，但這次在奧地利田徑邀請賽歐曼亞拉突破極限，在預賽就跑進10秒內，飆出9秒96的好成績，也持續在打破個人紀錄。

沒想到他在決賽表現更上一層樓，繼續將個人紀錄翻新，在順風0.6公尺/秒情况下締造出了9秒86的成績，雖然離世界紀錄還有差距，但已經足夠優秀，而且他也一夕之間成為肯亞最快的男人，讓肯亞男子100公尺紀錄也飆進9秒90以內。

其中最難能可貴的地方就是歐曼亞拉今年一直在進步，從年初他就跑出10秒01打破肯亞紀錄，接著在許多比賽也都跑出接近的成績，接著於東京奧運跑出10秒整再破紀錄，沒想到奧運結束他越來越快，一舉跑出9秒86，這成績只差非洲紀錄0.02秒，在7月初南非跑者辛比內(Akani Simbine)跑出9秒84。

另外在東京奧運大陸跑者也在100公尺創下紀錄，短跑好手蘇炳添跑出破亞洲紀錄的9秒83，這成績甚至比辛比內快了0.01秒，也讓全世界看到黃種人的優秀天賦。而歐曼亞拉如果能持續保持狀態，或許他很快就能突破辛比內和蘇炳添的紀錄。

歐曼亞拉今年才25歲，正值運動員巔峰，是道道地地的肯亞人，2019他在肯亞奪下100公尺全國冠軍，今年三月在《Yabatech 體育中心》舉辦的比賽跑出10秒01，接著在東京奧運再破紀錄。不過2017年他曾違反興奮劑規定被罰14個月禁賽，讓他生涯留下了污點。