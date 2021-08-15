嘉義縣林姓男子昨天晚上酒後到嘉義市某啟智中心找人尋仇，當時管制人員進出的員工阻擋其進入，卻遭林男拿除草刀揮舞割傷送醫，警方依傷害罪等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，今天檢方複訊後，林男以5萬元交保。

林男昨天酒後前往嘉市某啟智中心欲找負責人理論，根據警方調查，46歲林姓男子指稱與嘉義市某啟智中心負責人有交通事故糾紛，昨天晚上酒後騎機車前往中心要找他理論，在啟智中心門口管制人員進出的高姓男員工發現林男滿身酒氣，且怒氣沖沖，便阻擋進入中心。

警方表示，林男被阻擋後竟返回機車拿除草刀向男員工揮舞，執意要進入中心找負責人，高男手臂在拉扯過程中遭割傷，據報趕到現場的員警立即制伏林男，帶回派出所訊問。高姓男員工昨晚被送到嘉義市聖馬爾定醫院治療，因傷及左前臂肌腱需進行手術，目前住院中，還無法做筆錄。

警方訊後將林嫌依傷害等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方今天傍晚複訊後，林男以新台幣5萬元交保。

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