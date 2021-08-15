南投縣仁愛鄉台14線73.3K人止關15日再度發生土石崩落。（民眾提供）

南投縣仁愛鄉台14線73.3K人止關路段再度土石崩坍！今（15日）晚間該路段發生邊坡坍塌，大量泥土及碎石堆積路面，造成雙向受阻。公路總局埔里工務段晚間7時30分已經出動人力、機具，前往搶通。

上週末盧碧颱風雖減弱為熱帶性低氣壓，但引進旺盛西南氣流，導致中南部地區慘遭豪雨狂襲，南投仁愛鄉山區也是雨勢不斷，台14線人止關明隧道附近，7日邊坡坍方雙向受阻，經過一週，相同地點再度發生土石崩坍。