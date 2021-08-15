台14線人止關段又坍了 土石崩落待搶通 往霧社、清境雙向中斷 20:332021/08/15 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣仁愛鄉台14線73.3K人止關15日再度發生土石崩落。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣仁愛鄉台14線73.3K人止關15日再度發生土石崩落。（民眾提供） 南投縣仁愛鄉台14線73.3K人止關路段再度土石崩坍！今（15日）晚間該路段發生邊坡坍塌，大量泥土及碎石堆積路面，造成雙向受阻。公路總局埔里工務段晚間7時30分已經出動人力、機具，前往搶通。 上週末盧碧颱風雖減弱為熱帶性低氣壓，但引進旺盛西南氣流，導致中南部地區慘遭豪雨狂襲，南投仁愛鄉山區也是雨勢不斷，台14線人止關明隧道附近，7日邊坡坍方雙向受阻，經過一週，相同地點再度發生土石崩坍。 桃源民代謝宜真遭泥流沖走失蹤第四天 陸空加派人力搜救 花蓮金針山花季到 今起人流管制 #南投 #仁愛鄉 #台14線 #人止關 #雙向 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化路塌50公尺 安全島也陷天坑 04:102021/08/14 地方新聞 打破只漲不跌神話 深圳逾半二手房降價 成交量暴跌八成 18:072021/08/14 兩岸 三峽3死惡火又添1冤魂 7歲周小弟與死神搏鬥4天不治 12:432021/08/15 社會 遊客一日遊居多 阿里山旅宿業者盼中央再推安心旅遊補助 18:382021/08/15 生活 土石流衝進隧道 集集線拚20日搶通 04:102021/08/15 地方新聞 郭彥均防疫宅在家 水電瓦斯費曝驚人數字 14:522021/08/15 娛樂 逾黃金72小時 謝宜真仍未尋獲 04:102021/08/15 地方新聞 嗆殺陳時中 野馬哥撞傷人遭聲押 04:102021/08/15 社會新聞 豆花妹出外景拋偶包 當眾抬腳猛親腳趾 20:382021/08/14 娛樂 台股探半年線 拚趕底再反彈 04:102021/08/14 財經要聞 野馬富少才嗆殺陳時中 今對撞女騎士害命危 200萬跑車也報銷 12:162021/08/14 社會 社會熱門新聞 恐怖影片曝光 墾丁酒駕飆撞安全島 車身瞬斷全面粉碎 - 社會 女騎士恐失明 野馬男拒就醫與雙親翻臉 卻買車安撫釀慘劇 - 社會 豪宅大樓貼滿「防颱咒」 竟是建商恐怖手段：強佔公共財 - 社會 影》超級噁！基隆豬肉攤無人管 老鼠開趴當自助吧啃食 - 社會 倉庫傳來呻吟聲 男大生撞見大哥、二嫂猶豫：該跟二哥說嗎 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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