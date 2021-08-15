中央氣象局表示，未來一周仍要注意午後雷陣雨，尤其山區、大台北地區容易有局部瞬間強降雨；周三、周四午後雷陣雨範圍擴大，雨勢也更明顯；此外，今年第12號颱風奧麥斯即將生成，氣象局預估有增強發展的趨勢，氣象粉專《台灣颱風論壇》預測，最接近台灣的時間點，會落在周六或下周日(21、22日)。

第12號颱風奧麥斯恐生成 侵台機率曝！氣象局最新說明｜2021.08.15

氣象局指出，明天至下周日(16日至22日)太平洋高壓增強，天氣穩定，各地為多雲到晴的天氣，午後局部短暫雷陣雨的範圍稍縮小，但仍以山區、近山區的平地及大台北地區為主，局部地區仍有大雷雨或較大雨勢出現。

氣象局表示，本周各地大多以高溫悶熱、午後有雷陣雨的天氣為主，山區及大台北地區要留意較大雨勢出現。(圖/氣象局)

周三、周四由於高壓勢力稍減弱，大氣較不穩定，午後雷陣雨的範圍會稍微增大，影響時間也可能延續較晚，雨勢的感受也會較明顯，周日至周四，清晨到上午間中南部沿海偶有零星短暫降雨。23日至25日東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

15至16日定量降水預報。(圖/氣象局)

至於遙遠東方的熱帶性低氣壓，有可能成為今年第12號颱風奧麥斯，氣象局預估它會有增強發展的趨勢，不過至少未來三天都離台灣還超過2、3千公里遠，周五之前沒有影響，後續動向目前預報資料顯示變數還非常大，因此大約周三之後再觀察評估。

氣象粉專《台灣颱風論壇》也表示，來自遠洋的熱帶低壓即將增強為第12號颱風「奧麥斯」，不過目前路徑變數仍大，依現在資料來看，最接近台灣的時間點，會落在下周末附近，但最後路徑會怎麼走仍有待觀察。