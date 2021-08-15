南市台鋼隊長吳俊青盤球，希望突破對手防守。（中華足協提供）

2021華南銀行台灣企業甲級足球聯賽今天(15日)進行第1循環第7輪補賽賽事，由於南市台鋼第1循環時代表台灣出賽亞足聯盃(AFC CUP)延賽，後續又因國內新冠疫情狀況導致聯賽停賽，如今終於在疫情稍稍緩解下於高雄國家體育場補賽，對戰目前戰績第1的台灣電力，最終台灣電力靠著林建勛12碼罰球成功以1比0獲勝，仍然維持不敗戰績。

南市台鋼由於先前參加亞足聯杯(AFC CUP)，聯賽又因台灣本土疫情影響停賽，經過三個月後終於得以安排補賽，比賽也因防疫考量採閉門方式舉辦，以最嚴格防疫標準進行，兩支隊伍在賽前都是聯賽尚未吞敗的隊伍，，上半場互有攻勢，但都未能攻進彼此球門，以0比0進入中場休息。

下半場進行至第78分鐘，台灣電力防守成功創造反擊攻勢，柯昱廷前場接獲隊友傳球個人盤帶殺入禁區，遭南市台鋼的陳威全犯規倒地，裁判哨聲響起，台灣電力獲得12碼罰球機會並交由林建勛操刀，林建勛成功操刀突破僵局，台電以取得1球領先；南市台鋼積極透過組織攻勢想追回分數，可惜遭台電頻頻化解攻勢，最終台電守住勝果，並以積分21分位居龍頭位置。

台灣電力前鋒陳昭安表示，賽前教練就有指示要從防守做起，全隊針對南市台鋼的外援作強化防守，希望藉著防守反擊創造攻勢，自己也因為頻繁的回夾防守導致抽筋下場，除了重新回到球場比賽，拿下勝利更是雙倍的喜悅。

南市台鋼隊長吳俊青表示受到疫情影響，其實這陣子各隊都沒有辦法正常進行訓練，在彼此配合與球感上的確有受到影響，但也很開心能重新開始比賽。