（取自楊蕙如臉書）

卡神楊蕙如日前表示，她不會打高端，也不會去罵打高端的人，「神經病高端仔最好不要再來騷擾惹毛我！」網友勸她「不要輕易被藍白粉洗腦」，楊蕙如反而更加碼批評，「我到現在都還是覺得3+11和諾富特就是疫情破口！」「民調絕大多數人也都這樣認為，所以是絕大多數人都被藍白洗腦？」

第六輪疫苗23日起開打，衛福部長陳時中宣布這一輪全都是高端疫苗，引發軒然大波。卡神楊蕙如在臉書表示，尊重想打高端疫苗的人，她也不會去罵打高端的人，並指要推廣高端應該要求第2類官員，「而不是來騷擾我，要我支持高端，懂嗎？」她更直言自己軟硬不吃，「神經病高端仔最好不要再來騷擾惹毛我！」

對於有網友說，「通過二期就是安全性的保證，而免疫橋接也是國際趨勢，到現在貶抑高端，我們都應該自省，不要輕易被藍白粉洗腦。」楊蕙如也氣憤表示，跟特定側翼意見不同就叫做被藍白洗腦？「我到現在都還是覺得3+11和諾富特就是疫情破口！」「對！民調絕大多數人也都這樣認為，所以是絕大多數人都被藍白洗腦？」

楊蕙如質疑，她就是無法支持高端，目前為止也只有不到一百萬人願意登記打高端，所以其他人也都是被藍白洗腦？看看民調對高端的疑慮行嗎？她直言，「講的每一句話發自她內心。」

她強調，「要去打高端讓自己出國被隔離久一點是你的自由，但請不要要求別人只能支持高端，只能被迫隔離比較久。」「我看不下去二類官員什麼疫苗都有選擇權，年輕人目前看起來沒有選擇覺得不合理可以嗎？」

另有網友留言認為，「帶這種風向真的對台灣只有傷害沒有好處」，楊蕙如反擊，「你才在帶風向，我有我的看法我的言論自由，帶什麼風向？」「在我發文之前所有民調願意施打高端的比例就很低了，高端支持者應該想想是為什麼！而不是強迫別人一定要支持管制別人的言論。」