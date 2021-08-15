「只要努力不懈，我的天空一定會放晴！」湯雅芬自幼喪母，父親又因案入獄，她因生活困頓四處打工，曾做過檳榔西施，10年前獲高雄縣政府「脫貧計畫」扶助，考取大學且成績優異，獲教育部補助，赴美留學半年。

湯雅芬的父親染毒入監服刑後，她靠打工賺取學費生活費，曾做過檳榔西施，參加「脫貧計畫」後努力考上暨南大學教育政策與行政學系，入學以來成績均名列前茅，更獲得周大觀文教基金會熱愛生命獎章。

社團法人高雄市社福慈善總會20年前開辦助學圓夢脫貧方案，扶助逾17萬戶弱勢家庭學子，藉由教育方式擺脫貧苦困境之惡性循環，執行長黃冠勳表示，助學脫貧不同於一般獎助學金，會根據學生需求，以提供協助學生面對家人離異、重病、亡故、失業等逆境，提供助學金、學雜費、生活費、交通、實習等費用，令學子能安心就學、順利畢業。

受扶助大三謝同學申請獎助學金、學雜費、實習費等補助，總會發現謝同學還有弟弟，也一同協助。參與助學脫貧方案的學生，寒暑假要從事社會服務，包括協助獨居長輩清掃環境、參與實物銀行物資志工，幫助更多需要協助的弱勢家庭。

助學脫貧方案別具意義，每年辦教育訓練課程與社會參與，讓受助學子有文化接觸、職場見習機會，也服務他人經驗，以自身力量回饋社會。自立方案限定高中職以上學子申請，配置專業社工，為弱勢家戶孩子連結個別化資源與畢業後追蹤輔導。