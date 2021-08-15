富邦悍將15日在主場迎戰統一獅，在第8局靠著張進德在滿壘擊出關鍵二壘安打逆轉戰局，以5比4險勝，加上另一地的中信兄弟逆轉，兄弟封王魔術數字只剩M1，也讓獅隊上半季爭冠希望越來越渺茫。

獅隊昨天因雨裁定以2比1擊敗味全龍，加上在新莊的中信兄弟與富邦之戰因雨保留，也讓兄弟封王魔術數字凍結在M3，確定要到下周才會產生季冠軍。

獅隊在3局靠著林祖傑安打展開攻勢，2出局後林靖凱敲出左外野二壘安打助隊先馳得點，富邦在下半局追平，5局下獅隊換上布雷克，但他被高國麟敲安失分。

5局打完1分落後的獅隊，6局上首棒上場的林靖凱就敲出三壘安打，下棒陳傑憲再補上1安，助隊追平，7局上獅隊攻勢再起，靠著保送、短打推進，林靖凱在2出局後關鍵安打，打回球隊第3分。

2比4落後的富邦在8局下展開反攻，林益全、高國麟、范國宸安打攻佔滿壘，張進德再補上關鍵二壘安打，一棒送回3分逆轉戰局，9局上終結者曾峻岳，雖然張進德因抗議好球帶遭主審趕出場，但最終仍成功關門，以1分差險勝獅隊，也幫助兄弟魔術數字再減1。