日本長野縣一戶民宅今天清晨遭土石流侵襲，消防人員趕至搶救，住宅內的8人當中有5人送醫急救，其中3人無呼吸心跳，這3人下午被醫師宣告不治。其他2人輕傷。

日本朝日新聞報導，今天清晨5時30分左右，在長野縣岡谷市川岸東3丁目一帶巡邏的消防人員發現有一戶民宅遭土石流侵襲，民宅2樓有人。後來，消防人員將民宅內的8人當中的5人送醫急救。到了下午，醫師宣告其中3人到院時無呼吸心跳，傷重不治。

死者是41歲的卷淵友希及其12歲兒子卷淵春樹、7歲兒子卷淵尚煌。受輕傷2人卷淵希友的丈夫及長子。事發當時，同樣是這民宅2樓的卷淵希友的公婆及大伯共3人沒受傷。

日本富士電視台新聞網（FNN）報導，警消人員初步研判，這棟民宅後方的山林土石崩塌後直接衝擊民宅的2樓。附近居民表示，先是聽到好像打雷的聲響，後來覺得地面動搖似的，住宅也出現搖晃。往窗外一看，土石和水從上面崩落似的，心想不趕緊逃命不行。 報導說，受災的那棟民宅的鄰居表示，那棟民宅平時沒住人，不知是否是因為盂蘭盆節期間，親戚同聚。

受到鋒面滯留影響，長野縣岡谷市昨天下大雨，岡谷市昨天傍晚發佈「高齡者等疏散」的訊息，但今天清晨6時才發布疏散令。