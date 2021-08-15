媒體人吳子嘉14日爆料，立法院9月15日開議後，衛福部長陳時中的職位，可能會由前駐泰代表李應元接替，而陳時中可能會去參選台北市長，明年2月1日則會有大改組，行政院長蘇貞昌很可能會下台。針對陳時中有可能會被換掉嗎？前民進黨立委郭正亮卻對此表示，「換掉陳時中不容易」。

郭正亮15日在政論節目《新聞大白話》中表示，換掉陳時中不容易，是因為大家都預期第4季疫情比較緊張，比如越南、日本、印尼等國疫情都非常嚴重，所以在這種情況下，指揮中心其他人是不是有這樣的聲望，要打個問號，比如中央疫情指揮中心發言人莊人祥，而這時誰來接衛福部長比較適合，尤其在第4季大家都怕怕的，所以這時換陳時中會比較難以想像。

郭正亮接著表示，改組的意義不大，現在每天都曝光的只有陳時中，而陳時中有些概念是可以溝通的，另外有些問題他也管不到，比如疫苗，明天莫德納又要來了，行政院長蘇貞昌今年2月26日在立法院備詢，稱第二季就可以來2000萬劑疫苗，卻全部跳票，連蘇貞昌都講錯，陳時中要怎麼掌握疫苗進度呢？而高端的部分則牽扯到民眾的意願，用催的也沒用，民眾心裡有一把尺，他們自己會決定。

針對明年2月1日，行政院長蘇貞昌很可能會下台？郭正亮認為，因為接行政院長的人會碰到公投，整個情勢不太妙。這4個公投議題，有幾個議題過關的機會非常大，比如萊豬，眼前美國也沒有時間跟台灣進一步談。如果12月公投不樂觀，誰來接行政院長不就會先受傷。