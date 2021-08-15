雙北陷疫苗空窗期，北市花博疫苗接種站14日暫時關閉，裡面空無一人。（張鎧乙攝）

國內疫苗存量不足，導致雙北兩市進入無疫苗可打的空窗期，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，新北市疫苗施打效率高，建議可少開一點接種站。此言一出，讓網友開罵「之前打太慢怪地方，打太快又怪地方？」

台北市、新北市13日開始已無疫苗可施打，陳時中今在記者會上表示，疫苗施打本來就照著計劃進行，但目前來看新北接種效率很高，一天可打5萬多劑，若發4萬多劑，2天就可以打完，15萬劑，3天也可以消化完畢，「建議新北市可以減少開設接種站」，陳時中認為開設接種站及施打速度，由地方政府自行做適當安排。

雙北疫苗陷10天空窗期 陳時中：可以少開一些接種站

對此，許多網友在PTT八卦板上表示「新北對不起大家」、「之前打太慢怪地方 打太快又怪地方」、「講這什麼話？打太快也被嫌？」、「地方效率太好，讓中央很難看」。

不少人也直接開酸「開太多（接種站）不健康」、「少開一點就不會缺疫苗了」、「美國連賣場藥妝店都能打」、「乾脆每個縣市都只開一個接種站好了」、「全世界可能也只有這個指揮官會嫌地方打太快」。

根據指揮中心統計，全台已有900萬人打過第一劑疫苗，整體疫苗涵蓋率達到39%，劑次人口比來到41.84%。第6輪高端疫苗8月16日起預約，預計23日開打。