桃園景福宮月老夯，覓良緣送符令鎖圈活動延長到月老聖誕。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

有近300年歷史的桃園大廟景福宮，去年特別從台北霞海城隍廟請來「月老神君」的分靈，14日迎來首個七夕，吸引上百人來覓良緣，主委簡征潭指出，月老神君的生日是農曆8月15日（國曆9月21日），也是求姻緣最靈的時間點，廟方延長點燈至月老聖誕，呼籲信眾把握中秋節拜月老。

簡征潭說，有感於少子化，去年底特別從台北霞海城隍廟請來「月老神君」的分靈，希望幫忙桃園年輕人覓良緣，也讓夫妻回到戀愛中的感覺，吸引許多未婚男女來祈求姻緣，至今已促成數對佳偶。

廟方因應七夕特別舉辦「七夕月老來牽線、點燈祈福覓良緣」活動，吸引上百位信眾前來點燈覓良緣，因活動反應熱烈，將活動延長至月老神君聖誕當日，農曆8月15日（國曆9月21日）。

簡征潭說，月老神君又稱萬緣之神，天下緣份皆由月老掌管，除掌管姻緣，也能增進貴人緣或夫妻情感，只要來參拜月老購姻緣金、點姻緣燈，就會提供道長加持的文創好禮「月老符令鑰匙圈」或「符令良緣翡翠手環」，鎖住好人緣和招好緣。

簡征潭也提到，桃園大廟「景福宮」往年都與桃園區公所合辦慶贊中元大型水燈排遶境，至少辦了50年，考量疫情風險，今年決定停辦，也是半世紀以來首例，僅在廟內舉行傳統科儀，將祈福祈求疫情趕快結束。