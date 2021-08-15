羅萬右中醫師以良心為基底練功，不僅自己會好，病人實際上會感受到，這也是良心對社會上的幫助。（太極門提供／盧金足台中傳真）

環境工程技師許振峯博士認為堅持良心，雖然有時會付出代價，但最後還是會得到值得的回饋。（太極門提供／盧金足台中傳真）

全球遭新冠肺炎疫情衝擊，百工百業受影響，民眾生活也改變，不平靜的一年造成人心惶惶，太極門台中道館29周年館慶，15日特別舉辦「元氣滿滿，Happy 久久久」活動，期能散播滿滿元氣，讓世人Happy久久久。

太極門台中道館慶祝成立29周年，今日舉辦「元氣滿滿，Happy 久久久」館慶活動，在防疫期間透過直播傳遞善的正能量，講座中邀請羅萬右中醫師及許振峯環境工程技師分享不同領域的良心人生智慧。多位中部地區各級行政首長、民意代表、村里長等，紛紛以影片、墨寶或電子賀卡表達祝賀之意。

周年慶以世界之愛和平鐘敲開序幕，太極門掌門人洪道子博士，帶領弟子們走訪101國，希望透過和平的鐘聲，喚醒世人內心深處對於愛與和平的共同渴望，讓這顆被啟動的善心，成為改變世界的力量，帶來愛與和平的希望和可能性。

太極門弟子以世界之愛這首歌環繞地球，傳遞誠摯的祝禱與祈願，期望世人一起為世界的美好未來而努力。滿滿的正向能量，觀看影片的網友感動回饋，金鐘的聲音不但能安定心靈，更有一起行動的能量，他也要跟隨這個能量，為美好的未來心力。

太極門台中道館特別邀請羅萬右中醫師及許振峯環境工程技師分享運用太極陰陽的哲理取得平衡的要訣。羅萬右指出，生活在地球上的人類和環境息息相關，現代人生活過於精緻化，人際關係過於緊張，人與環境不和諧，導致身心健康出現問題。

許振峯是環境工程技師，以水資源回收中心運作為例，強水經過處理後，可以當成再生水利用，從事這樣的工作，良心顯得特別重要，事業排放廢（汙）水於地面水體者，要經環工技師簽證，這個工作是為環境把關，有時會得罪人，進入太極門之前，這個工作讓他有深深的挫折感，直到拜師入門後，才發現太極門正在推動良心時代運動。

神氣大家族中包含各個不同年齡層的弟子，從未滿一歲到百歲都有，來自新社的陳家，一家四代同堂，都在太極門練功，也在館慶的時刻分享全家人一同入門的好處，除了改善身心健康，透過學習人生智慧，找到人生的意義。

「海內存知己，天涯若比鄰」，在防疫期間，人與人之間雖然減少實體的接觸，透過網路科技，依然能夠傳遞最真摯的情誼，包括台中市長盧秀燕、前交通部長林佳龍及多位立法委員、議員、村里長等雖因疫情無法親自前來與會，皆以影片、墨寶等祝賀太極門台中道館29歲生日快樂。