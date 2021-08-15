行政院為振興國內經濟推出五倍券，原擬「1千換5千」方案13日急轉彎，定案民眾免付1千元可免費領券，女星李明依今（15日）就對此政策發表看法，不解為合一定要發五倍券而不直接給現金，直言「什麼神邏輯」。

李明依在臉書發文，表示終於不必先拿1000元，就可以領5倍卷，但她對發券的做法仍有疑慮，「不懂經濟的人，也知道還是有哪裡怪怪的，就是為什麼一定要『印』一堆紙……而不直接發現金，是什麼考量？」

李明依臉書全文。（圖／翻攝自李明依臉書）

李明依接著提出質疑，不懂印券多花的200多億，為何不能直接發放給最窮困底層的人民，「到底是誰會賺到好處」，最後諷刺道：「史上最燒腦神劇，現正離奇上『印』中….」。

李明依Po文一貼出，網友就在底下留言熱議，有人認同她的想法，也有許多網友說明「姊～現在是振興經濟，不是紓困，振興經濟就是帶動國內消費經濟，振興跟紓困是兩回事喔」、「「鈔票還有振興券都一樣是中央印製廠印的」、「就疏困和振興的邏輯不同的邏輯啊」、「振興券有使用的期限，希望民眾可以拿這個這個卷去消費，帶動整個經濟復甦，而不是拿到錢存起來，這樣就失去了流通的意義」、「200多億的謠言到底要講多久？」。