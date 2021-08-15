傳黨內有中生代立委勸退，國民黨主席江啟臣15日表示，沒聽說，很多黨內朋友，甚至是民間友人，都是正面鼓勵加油、打氣。（盧金足攝）

前彰化縣長卓伯源參選國民黨主席，15日強調，「不會參選總統及立委，絕對有能力帶國民黨打贏2024選戰」。（盧金足攝）

黨魁爭霸戰，先固守城池！前新北市長朱立倫日前到台中與黨代表餐會，被視為拔椿之舉，15日中午由台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏聯名邀宴黨代表，紅黑派攜手固椿意味濃厚，餐會只邀請江啟臣出席，前彰化縣長卓伯源獲悉也前來致意，江強調，讓黨得到更多民眾認同和支持，是他參選連任的目標。

朱立倫日前到台中與黨代表餐會，踩進江啟臣地盤拉票，傳出當天赴餐會有75席黨代表，占了一半黨代表，昨日有挺江支持者不以為然的說，「那來一半黨代表？是加上其他相關成員才6、70人」。

9月25日黨主席投票，朱、江等參選者動向挑動拔椿敏感神經，昨日在寶麗金市政店舉行黨代表餐敘，紅黑派重量級人物都現身挺江，張清堂表示，江是台中子弟一定挺，國民黨要改革重新贏回民心，江有能力帶領國民黨走出新氣象。

黨主席選舉白熱化，傳黨內有中生代立委勸退，江啟臣對媒體追問，表示沒聽說，很多的黨內朋友，甚至是民間友人都正面鼓勵加油、打氣，國民黨需要良性競爭，用平常心來看待民主程序，落實黨內民主，國民黨從谷底走出來，這段上坡路大家都非常辛苦，但改革不能停止。

國民黨副祕書長顏寬恒請辭，被質疑是否「跳船」？黨主席登記顏是否陪同？江啟臣不願證實，僅表示「有誰陪同到時候就知道了」，並強調「主角是我，登記就是一個程序，也代表對自己的期許」。

江啟臣計畫10月訪美，可能錯過立委陳柏惟罷免案與全代會，他說，訪美行程涉及防疫問題，現在尚在規畫當中，往順利成行方向來努力，至於全代會時間會做考量和調配，在政黨外交上相互搭配，做妥善的規畫。

卓伯源角逐黨魁喊出「黨員不用繳黨費」，表示絕不會參選2024總統，會發揮專業、領導力，對國民黨現況了解、服務經驗，絕對有能力能夠打贏2024選戰，在2024將台灣贏回來。