剪不斷、理還亂，屏東發生一起糾結的4角關係，人妻小芬（化名）懷孕了還跟別人丈夫阿強（化名）數度奔摩鐵大戰；被阿強妻子抓包後還說「你怎麼不好好關好那隻鳥」，認了懷孕期跟阿強發生關係，但否認孩子是他的；而小芬前夫聞訊後帶小孩去驗DNA，「果然」不是自己的。阿強妻子氣炸，不但離婚還向丈夫提告求償100萬元，屏東地院審理後，判阿強得賠前妻30萬元。可上訴。

根據判決書，阿強與前妻於2005年結婚，前妻指控，2017年發現丈夫與小芬互傳曖昧訊息，2019年中丈夫屢屢無故失聯或外出，2019年11月底她終於確認了小芬的身分，小芬也坦承跟阿強的不倫關係，但阿強卻不認帳。

直到2020年發現阿強的手機定位在汽車旅館附近，經友人打電話與小芬聯絡，小芳坦承自己從懷孕3個月起到臨盆前，以每周1至2次的頻率與阿強發生性行為，不過否認小孩是阿強的。

正宮友人透過臉書找到小芬丈夫，告知小芬與阿強的關係，小芬的前夫帶小孩去驗DNA，果然發現孩子不是自己的。自此以後，小芬不敢再跟正宮友人聯繫。正宮與阿強於2020年5月協議離婚，正宮並向阿強提告求償100萬元。

阿強辯稱，雖然自己曾在2017年間與小芬聯繫，但小芬已於2018年間結婚生子，強調雙方並沒有任何踰矩的舉動。但正宮友人作證，與小芬電話聯繫時，對方坦承一切；而阿強也曾當面對她坦承自己做錯事，「控制不了自己的肉慾」。

屏東地院審理認為，勘驗各項事證後推算，阿強確實在離婚前3年內與小芬過從甚密，並頻繁發生性行為，判阿強應賠償正宮30萬元。全案仍可上訴。