有民眾住家馬桶不通，竟是對街路樹竄根數十公尺爬上2樓住戶。（台北市議員李明賢提供）

議員李明賢接獲投訴，指住在公寓二樓的民眾因馬桶不通找來工人修理，結果竟是對街路樹樹根竄到2樓阻塞馬桶，讓民眾驚呼「難道是樹妖」，而北市府相關局處會勘協調後，竟要求市民自行修繕，痛批市府顢頇，大筆修繕費竟由民眾埋單。

李明賢指出，南港龍華新城遇到路樹竄根，而且樹根也是竄根到地下室管線造成阻塞，管委會找來工人維修之後，向市府各單位申訴得到答案還是「自行修繕，政府無法負擔」，但民眾擔心除阻塞之外，是否影響結構安全。

李明賢表示，另一例則是對街路樹樹根蔓延數十公尺並爬上2樓，竄入民宅內，導致民眾家中馬桶阻塞，經維修才挖出一堆樹根，但市府依然要求民眾自行負擔修繕費用。

李明賢也質疑，面對路樹竄根，難道市政府只能雙手一攤、不願重視竄根的嚴重性，正是因為市府顢頇態度，一遇到竄根案件就是由「公園處自行判斷責任歸屬」，結果往往就是民眾要自認倒楣。

李明賢認為，路樹是工務局所管轄，路樹竄根造成民眾財產損失甚至大筆修繕費用，為何要民眾自掏腰包買單？民眾投訴無門、打國賠官司就耗費時間，往往就是住戶分攤維修費，要求市府應負起相關責任，協助受損住戶相關事宜。

對此，北市公園處園藝工程隊長胡鴻威表示，許多路樹竄根案例係因管線老舊破損造成，依據下水道法規定，用戶應自行管理、維護排水設備。

胡鴻威強調，而此次個案，經各單位與專家現場會勘，判定為管線接縫鬆脫，導致路樹竄根，須由住戶自行修繕，外部公共管線才由公部門協助處理。