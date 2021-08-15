高端疫苗將於8月23日開打，聯亞疫苗今晚也傳好消息！最快明日將由衛福部長陳時中親自宣布審查結果，若順利通過將有200多萬劑的現貨可供中央調度使用，有望解決國內當前疫苗短缺的燃眉之急。

食藥署長吳秀梅今晚受訪時，並未否認今天召開專家會議審查聯亞疫苗的訊息，僅說「明天再說」，還強調「因為現在沒有要說，所以明天再說」；知情人士也透露，今天確實已召開專家會議審查聯亞疫苗，但審查結果就是要等到明天由陳時中親自宣布。

高端疫苗今年6月10日發表二期臨床試驗期中報告，隨即向食藥署申請緊急使用授權（EUA），過39天後順利通過EUA；聯亞疫苗6月27日公布二期期中解盲結果，但至今過了50天還沒有進一步消息，因此各界都相當關切，聯亞疫苗是否無法順利取得EUA。

聯亞生技發言人范瀛云表示，目前尚未收到食藥署通知取得緊急使用授權（EUA）的相關資訊，這部份應交由食藥署說明，不過先前已依照食藥署指示交貨18批，總數約200多萬劑的疫苗進行檢驗封緘審查。