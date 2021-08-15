國內疫情趨緩，為協助視障按摩院順利回復正常營運軌道，台中市府勞工局舉辦「摩力FUN送2.0」視障按摩行銷活動，民眾16日起至10月31日到「台中市優良視障按摩據點」單筆消費金額滿300元(含)以上，就可獲得抽獎卡1張，有機會抽中iPhone12、Dyson無線吸塵器、iPad mini等多項大獎，歡迎民眾把握機會參加。

勞工局長張大春表示，今年因新冠肺炎疫情影響，自5月19日起全國三級警戒，台中市所有視障按摩院停止營業後，勞工局協助轄內442名視障按摩師申請「視覺功能障礙者從事按摩工作補貼計畫」，每人每月補貼1.5萬元，一次發給3個月，補助總額達1917萬元，幫視障按摩師度過疫情停業難關。

為協助視障按摩院順利回復正常營運，勞工局舉辦「摩力FUN送2.0」視障按摩行銷活動，此次抽獎卡1張有3種活動，活動一撕開抽獎卡就有機會獲得200元7-11商品卡，限量500份；活動二掃描卡上QR Code，上網填寫資料及抽獎卡序號，就能抽大獎；活動三集滿1-6號「台中市優良視障按摩」標章圖案，就可兌換8000元全聯禮券。

勞工局指出，台中市優良視障按摩據點均通過勞工局評鑑，視障按摩師皆具備證照且擁有專業知能與技術，只要透過市府建置的「台中市視障按摩服務網」，搜尋住家或工作地點所在區域即可找到距離最近的優良據點，在疫情趨緩下，希望民眾透過最專業的服務，放鬆因防疫緊張的身心。

勞工局說明，依據「民俗調理業防疫管理指引」，勞工局輔導轄內按摩據點執行來客簡訊實聯制，工作時按摩師戴口罩、面罩及手套，保持室內空氣流通，每次服務後確實清潔消毒，打造能安心按摩的環境，邀請市民朋友以實際行動支持視障按摩，透過大家的支持與肯定，讓視障按摩師能靠自己的雙手展現工作能力，自給自足，職涯路走得更長更遠。