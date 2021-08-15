男子疑似引火自焚 警調查死因 21:332021/08/15 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 詳細原因警方正進一步釐清中。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名男子今（15日）晚間8時許，在新北市蘆洲區復興路與環堤大道交叉路口河堤邊，疑似利用汽油桶引火自焚，警消獲報抵達時男子已無明顯死亡，一旁留有汽油桶，詳細原因警方正進一步釐清中。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 七夕傳憾事 莽夫縱火燒死妻 七夕爆口角 夫縱火燒死妻 檢警相驗將解剖釐清死因 #引火自焚 #汽油桶 #疑似 #警方正 #男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 同框靖國神社 大陸男星28代言全沒了 04:102021/08/15 焦點新聞 人妻懷孕「戒不了肉慾」 每周衝摩鐵2次害慘他 12:172021/08/15 社會 無辜小三遭元配提告 反擊已婚男求償80萬元判准 16:322021/08/15 社會 嗆殺陳時中 野馬哥撞傷人遭聲押 04:102021/08/15 社會新聞 酒吧復業4天爆械鬥 2人遭砍送醫 店家喊衰要求賠償 17:262021/08/15 社會 難忘的第一次 辣美甲師初下海遇處男 他一個動作兩人都栽了 11:322021/08/15 社會 恐怖影片曝光 墾丁酒駕飆撞安全島 車身瞬斷全面粉碎 10:432021/08/15 社會 前旅館大亨失聯 司機爽開座車趴趴走判刑6月 12:242021/08/15 社會 正妹衣服「濕一塊」真相噁爆 癡男潑精稱：想認識她 09:052021/08/15 社會 投資詐騙激增 勿輕信加LINE報明牌 04:102021/08/15 社會新聞 解封墾丁湧車潮 2男酒駕自撞安全島一死一命危 09:302021/08/15 社會 社會熱門新聞 恐怖影片曝光 墾丁酒駕飆撞安全島 車身瞬斷全面粉碎 - 社會 4角情慾網 人夫「戒不了肉慾」戰帶球人妻 他驗DNA果然綠爆 - 社會 女騎士恐失明 野馬男拒就醫與雙親翻臉 卻買車安撫釀慘劇 - 社會 難忘的第一次 辣美甲師初下海遇處男 他一個動作兩人都栽了 - 社會 影》超級噁！基隆豬肉攤無人管 老鼠開趴當自助吧啃食 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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