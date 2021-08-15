路透社引述阿富汗談判人員和消息人士報導，阿富汗政府和民兵組織塔利班的各自代表今天將在波斯灣國家卡達會面，討論政權轉移事務，而美國官員也會參與其中。

阿富汗談判團隊成員庫菲（Fawzi Koofi）向路透社證實，塔利班（Taliban）在稍早進入首都喀布爾（Kabul）後，阿富汗政府代表團將前往卡達和塔利班代表會面，團員包括阿富汗高官阿布杜拉（Abdullah Abdullah）。

另有一名知情人士告訴路透社，阿富汗和塔利班的談判代表屆時將討論政權轉移，且美國官員也會涉入會談。