A股史上最貴新股義翹神州明（8／16）天將在深交所創業板掛牌上市。作為A股歷史上發行價最高的新股，義翹神州的發行價高達每股292.92元（人民幣，下同），若上市首日漲幅超過200％，中一簽的獲利將高達30萬元，有望創造新的打新盈利紀錄。

據《中國證券報》報導，中一簽義翹神州（500股）需繳款14.65萬元，若上市首日漲幅能達到68.28％，義翹神州便將成為「中一簽賺10萬」的大肉簽。

若首日漲幅達到100％，義翹神州的單簽盈利可達14.65萬元；若首日漲幅達到200％，單簽盈利可達29.29萬元；若首日漲幅達到242％，則義翹神州的股價將超過1000元，中一簽可賺超35萬元。

若按7月深圳創業板新股上市首日收盤平均漲幅321.12％來算，中一簽義翹神州的盈利或高達47.04萬元。若按8月以來創業板新股上市首日收盤平均漲幅186.58％來算，中一簽義翹神州的盈利也可達27.33萬元。