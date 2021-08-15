國際局勢大變動，塔利班軍隊攻下阿富汗首都喀布爾，阿富汗政府內政部長宣布和平移轉政權給塔利班，而阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）將迅速辭職讓出政權。對此，資深媒體人趙少康表示，在台灣關心阿富汗前途的人不多，「在民進黨的麻痹政策之下，大多數人民不知道阿富汗很可能就是台灣的前車之鑑。」

趙少康表示，民進黨灌輸台灣人「中共不會打台灣」、「打了美國會來救」等想法，「把台灣的前途和台灣人的生命完全交到中國及美國手上，既愚笨又不負責任。」

趙少康指出，美國對台灣其實跟對阿富汗的政策一樣，都是「協助你訓練自己的軍隊保衛你自己的國家」，「不同的只是，美國給阿富汗錢，我們給美國錢，沒有美國派兵，你認為以台灣目前的軍隊素質及訓練能抵抗多久？」

趙少康表示，綠營一定會說台灣比阿富汗對美國重要，但阿富汗位居中亞心臟樞紐地位，人口3千8百萬，「現在落入塔利班手中，很可能重新成為恐怖份子的重要養成基地，對美國的威脅大大增加，如果對美國不重要，美國幹嘛全盛時派軍10萬到阿富汗打仗？」

趙少康認為，一切還是要靠自己，「老共不可測、老美不可靠，兩岸之間應該是『要和不要戰』，如果要戰就要好好準備，問題是台灣做好戰爭的準備了嗎？台灣如果不想成為第二個阿富汗，就要在『和』『戰』之間想清楚，要和還是要戰，和要怎麼和，戰要如何戰，像現在一樣，緊抱美國大腿就以為天下太平，混一天拖一天就以為永遠沒事，國無近慮，必有遠憂，上下交征騙，不知險之將至。」