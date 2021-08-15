綠營曾指責新北施打疫苗最慢、醫護人員施打率低、長輩接種比綠營縣市慢、疫苗積壓一堆打不完，但是目前新北疫苗已經全部打完，可能會有長達10天的空窗期。中央疫情指揮中心指揮官陳時中還建議，「新北市疫苗施打效率高，可少開一點接種站」。資深媒體人韋安對此表示，陳時中已還侯友宜一個公道。

韋安15日在臉書貼文表示，越打侯友宜，侯就越旺。7月中，綠營轟新北施打疫苗最慢，侯友宜當時表示，求好、求穩、不求快。新北市目前疫苗已經全部打完，造成接種站可能會有長達10天的空窗期。指揮中心指揮官陳時中回應，新北市疫苗施打效率高，建議可少開一點接種站，陳時中已還侯友宜一個公道。

韋安接著表示，從5月開始，綠營民代就質疑，新北醫護人員疫苗施打率低；6月，又批評新北長輩疫苗接種，比綠營縣市慢；7月，又說新北疫苗積壓一堆打不完。現在證明了到底誰在「莊孝維」。

韋安認為，趁著疫情想搞「滅侯戰」，反證侯友宜的危機處理能力。侯友宜的「警察性格」，一是對「人命」大事全心投入，絕不犯錯；二是越有危機，他越能冷靜應對，展現比別人更強的危機處理能力。新北疫情原本是全台最嚴重，但最近這幾天不是見零、就是居家隔離轉陽，等於新增案例越來越少。看來綠營打侯，卻讓更多人關注他，反而是在幫侯友宜的施政能力打廣告。