女星「雞排妹」鄭家純擁有火辣身材、甜美臉蛋，才走過被性騷擾風波，前陣子又捲入小三疑雲，可以說是人紅是非多，日前她也重回工作岡位，在個人頻道《深夜保健室》暢談房事，最新的影片中提到男性的性器官有繼續發育的機會，更大尺度曝光自己的性癖好。

雞排妹在影片中探討，男人性器官是否能透過按摩長大，還找來曾出過相關書籍的同志來賓分享，對方也表示，按摩手法並不是每個人都有用，但他親身實驗後發現，確實靠著後天努力變得更大，還因此能夠到日本去拍謎片，他也當場拿出自己性器官的模型示範如何按摩。

雞排妹在得知現場模型是來翻的翻模後，忍不住驚喜地稱讚：「我覺得有（青）筋很性感！」還吞了口口水，意外透露自己的性癖好，她也坦言其實男生不用特別去追求尺寸，因為技巧相對重要。

雞排妹自曝喜歡有青筋。(圖/翻攝自深夜保健室YouTube)

泌尿科醫師也補充道，按摩確實可以讓尺寸進步，這就像是運動員持續做訓練，肌肉會更加發達、運動能力會更好一樣，但在按摩的時候要特別小心，如果姿勢不正確，不當拉扯很可能會讓海綿體受傷，而且還不一定人人有效，到時候恐怕得不償失。