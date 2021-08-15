8月14日晚間被認證為「美一好」的個人公眾號發佈訃告稱，大陸多項知名品牌創始人、青年企業新秀林文欽因交通事故去世，訃告指出，31歲林文欽死亡是因駕駛蔚來ES8汽車時啟用自動駕駛功能，隨後發生車禍致死。此事在大陸網上快速發酵，有關汽車自動駕駛的疑慮爆增。蔚來汽車公司對此表示，林文欽在車上啟用的不是自動駕駛功能，而是「領航輔助」功能。大陸警方仍在調查中，尚未公佈事故調查結果。
綜合陸媒報導，曾創立多個知名品牌林文欽是大陸上善若水投資管理公司創始人、美一好品牌管理公司創始人，年僅31歲。該公司社群媒體公眾號14日晚間發布訃告說，理公司創始人林文欽近日12日下午在瀋海高速公路涵江段發生交通事故不幸去世，當時他所駕駛的是大陸品國產蔚來ES8汽車，同時在啟動自動駕駛功能狀態下發生事故。
資料顯示，林文欽先後創立意淇港式下午茶、大喜麻辣拌、鍋聚俠、甲如花甲粉 等多個知名餐飲連鎖品牌，大陸加盟店超500餘家。
林文欽的生前好友鄭先生對媒體表示，已排除駕駛員酒駕和毒駕，其所駕駛車輛事發時開啟了自動駕駛（NOP領航狀態）。不過蔚來汽車也對媒體表示，NOP領航狀態不是自動駕駛，而是自動駕駛協助工具，將全力配合交警部門開展下一步的工作，後續有調查結果會向外界同步資訊。蔚來汽車創始人、董事長李斌也表態，已組織小組説明善後和事故調查工作。大陸警方則稱，事件仍在調查當中。
ES8是蔚來的第一款量產銷售車型，由安徽江淮汽車集團股份有限公司為蔚來代工生產，官方價格為46.80-62.40萬元人民幣（台幣204萬─273萬元）。其NIO Pilot自動輔助駕駛系統為選裝配置，價格1.5萬元至3.9萬元人民幣，支援超過20項輔助駕駛功能。
陸媒指出，這不是蔚來汽車首次出事。今年7月30日一輛蔚來EC6也在上海市浦東新區發生事故，高速撞擊隔離石墩後車輛損毀，用戶不幸罹難。蔚來創始人兼CEO李斌表示，已組織小組説明善後和事故調查工作。接下來將由交警部門進行交通事故調查，公司將全力配合調查工作。
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