距離自動駕駛又近一步！2020體驗蔚來NIO NOP領航輔助系統

8月14日晚間被認證為「美一好」的個人公眾號發佈訃告稱，大陸多項知名品牌創始人、青年企業新秀林文欽因交通事故去世，訃告指出，31歲林文欽死亡是因駕駛蔚來ES8汽車時啟用自動駕駛功能，隨後發生車禍致死。此事在大陸網上快速發酵，有關汽車自動駕駛的疑慮爆增。蔚來汽車公司對此表示，林文欽在車上啟用的不是自動駕駛功能，而是「領航輔助」功能。大陸警方仍在調查中，尚未公佈事故調查結果。

綜合陸媒報導，曾創立多個知名品牌林文欽是大陸上善若水投資管理公司創始人、美一好品牌管理公司創始人，年僅31歲。該公司社群媒體公眾號14日晚間發布訃告說，理公司創始人林文欽近日12日下午在瀋海高速公路涵江段發生交通事故不幸去世，當時他所駕駛的是大陸品國產蔚來ES8汽車，同時在啟動自動駕駛功能狀態下發生事故。

據傳是林文欽駕駛的蔚來汽車發生車禍後起火燃燒被路人拍攝到的影片。（圖／網路）

資料顯示，林文欽先後創立意淇港式下午茶、大喜麻辣拌、鍋聚俠、甲如花甲粉 等多個知名餐飲連鎖品牌，大陸加盟店超500餘家。

曾創立多個知名品牌林文欽是大陸上善若水投資管理公司創始人、美一好品牌管理公司創始人，年僅31歲。（圖／澎湃新聞)

林文欽的生前好友鄭先生對媒體表示，已排除駕駛員酒駕和毒駕，其所駕駛車輛事發時開啟了自動駕駛（NOP領航狀態）。不過蔚來汽車也對媒體表示，NOP領航狀態不是自動駕駛，而是自動駕駛協助工具，將全力配合交警部門開展下一步的工作，後續有調查結果會向外界同步資訊。蔚來汽車創始人、董事長李斌也表態，已組織小組説明善後和事故調查工作。大陸警方則稱，事件仍在調查當中。

ES8是蔚來的第一款量產銷售車型，由安徽江淮汽車集團股份有限公司為蔚來代工生產，官方價格為46.80-62.40萬元人民幣（台幣204萬─273萬元）。其NIO Pilot自動輔助駕駛系統為選裝配置，價格1.5萬元至3.9萬元人民幣，支援超過20項輔助駕駛功能。

陸媒指出，這不是蔚來汽車首次出事。今年7月30日一輛蔚來EC6也在上海市浦東新區發生事故，高速撞擊隔離石墩後車輛損毀，用戶不幸罹難。蔚來創始人兼CEO李斌表示，已組織小組説明善後和事故調查工作。接下來將由交警部門進行交通事故調查，公司將全力配合調查工作。