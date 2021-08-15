國內今(15)日新增2例本土，死亡病例重回「+0」，疫情再創新低，不過有專家憂心，七夕情人節產生人與人的連結，會不會是下一個破口？並提供3個最好的自保方法。

毒理學專家招名威今天在臉書表示，造成今年5月疫情大爆發的萬華茶室、「獅子王」等案例，以及近期造成多例確診的特殊交友圈等隱形傳播鏈，說穿了真正的原因，就是各種不同形式下的人與人連結所致。

不過招名威也表示，硬是要將情人節與以上幾種連結方式劃上等號，老實說有點牽強，畢竟在有固定性伴侶的前提下，彼此的健康狀況理應有相當程度的掌握；就算是遠距戀情，至少也還是會知道兩周內的健康情形，除非有一方一直都是在偷偷「外食」。

招名威指出，有特殊交友圈或是有付費交友習慣的人，在節慶氣氛下，若要發生一些人與人的連結，最要注意的地方在於，有沒有辦法確認對方的健康狀況，若無法掌握每一個人私生活的情形下，隱形傳播鏈確實可能從中擴散，畢竟很難確定對方之前是否曾接觸過染疫的患者。

因此招名威建議，「連結」之前不妨來個快篩確認一下，多一點保障，他認為「減少頻率、固定對象、多做篩檢」是最好的方法。若真的在連結之後，有發燒、呼吸道症狀時，除了快篩最好直接就醫，如此才能避免隱形傳播鏈造成的破口，同時保護自己與身邊的人。