香港財政司司長陳茂波15日表示，把香港2021年全年的經濟預測（GDP），由原先的升3.5％至5.5％，調高至5.5％至6.5％。市場預期總額360億港元的消費券效益，相信不只提振經濟0.7個百分點。綜合多位專家的最新預測，其中有3位已修正對2021年的GDP預估，包括ING、華僑永亨及上商。

香港經濟日報報導，經濟專家普遍預計，香港2021年全年GDP將出現顯著的升幅，介於5.7％至7.4％，但隨後將觸頂回落，2022年僅升2.6％至3.3％。

其中，大新高級經濟師溫嘉煒的預估最樂觀，維持預估2021年GDP升7.4％的預期。而ING大中華首席經濟師彭藹嬈指出，剛下調2021年GDP預測，從6.9％調低至6.4％。

另外，華僑永亨經濟師李若凡則對2021年GDP的增長預測，由5.6％調升至6％。上商研究部主管林俊泓相對保守，預期2021年GDP增長由6.3％調低至5.7％。