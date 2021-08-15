富邦悍將捕手張進德（右）在第9局時不滿主審好球帶遭驅逐出場。（鄭任南攝）

富邦悍將15日靠著張進德在第8局滿壘時敲出致勝二壘安打，以5比4逆轉統一獅，但他在9局上因不滿主審好球帶，遭驅逐出場，賽後張進德為自己的行為致歉，「很抱歉做了不好的示範。」

9局上獅隊4比5落後，2出局一、二壘有人，輪到蘇智傑打擊，連續2顆壞球後，張進德疑似對主審好球帶不滿，遭驅逐出場，好在最後球隊仍順利贏球，他也獲選單場MVP。

賽後總教練洪一中表示，球員在那種情況有鬥志很好，想要贏球多少會有情緒跑出來，「那時捕手應該覺得是好球，但主審判給你壞球也沒辦法，選手有情緒，裁判多少會有不穩定的判決，不過我們在旁邊看也不是很清楚。」

而奪下單場MVP的張進德賽後受訪時臉上不見太多喜悅，他有些懊惱地說：「看到球隊贏球很開心，但又很抱歉，現場有很多小朋友，不管是對現場還是電視機前的人，我做了很不好的示範。」

張進德表示，當下第一球是先問主審是否偏低，第二球作出修正後也沒受青睞，才引發後續情況，過去旅美時，他也曾碰上與主審爭執好球帶的情況，但被驅逐出場是頭一遭。

被問到之後若是再碰上類似情況該如何處理？張進德說：「先處理我自己，先把自己冷靜下來再去幫助投手。」