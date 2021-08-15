國內疫情趨緩後，也讓經濟復甦、選舉等重大議題掀起討論，對於2022年縣市長選舉民進黨桃園市長人選，吳子嘉指出，其實現在除了呼聲最高的現任立委鄭運鵬外，還有民進黨中常委鄭寶清和前立委黃適卓、彭紹瑾，目前已經發展成四搶一的局面。此外，他也坦言，若今年9月或明年2月蔡政府內閣改組，現任桃園市長鄭文燦有可能接任閣揆，那衛福部長陳時中就可能代理桃園市長。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／本報系資料照）

吳子嘉15日在自己經營的節目「董事長開講」指出，若蔡英文總統內閣改組，蘇貞昌明年2月會光榮下台，離開行政院，並成立蘇貞昌競選總統辦公室，對於閣揆若換人，他認為有兩個可能的人選，一位是鄭文燦，另一位可能是前副總統陳建仁。

有網友提問，「2022縣市長選舉，桃園會血流成河嗎？」吳子嘉15日在自己經營的節目「董事長開講」指出，民進黨第一步黨內初選，立委鄭運鵬，和黨內鄭寶清實力都不差，還有前立委黃適卓、彭紹瑾，總共4人，但都沒有人能夠幫鄭文燦勝選。

吳子嘉指出，因為鄭文燦若去接行政院長的話，情況會變得不一樣，且還有一種可能是，由現任衛福部長陳時中代理桃園市長，幫鄭文燦COVER「3+11」，這是最有可能的。李正皓驚訝問吳子嘉，那這樣鄭運鵬不就翻了？他想桃園市長想很久了，吳子嘉回答道，鄭運鵬與他是多年老友，他對政治其實不是太執著，他現在家庭美滿，是一個很知足的人。