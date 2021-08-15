本季的MLB已來到下半季，各隊也在7月31交易截止日前進行一連串補強，準備努力衝擊季後賽和世界大賽冠軍，而說到本季大聯盟有非常令人驚奇的事發生，大聯盟官網記者卡斯楚文斯(Anthony Castrovince)就撰文列出本季大聯盟8大驚奇，我們一起來看看有哪些！

8 things no one saw coming this season @MLB https://t.co/pLhvTTCJV9 — Anthony Castrovince (@castrovince) August 14 2021

其中之一就是目前已敲出39轟的「二刀流」大谷翔平，卡斯楚文斯說明為何他會入選，他說：「不要正常化大谷翔平正在做的事情，因為這並不正常。」此外他認為大谷翔平還在明星賽中參加全壘打大賽，隔天又擔任美聯先發投手與開路先鋒，套一句席瓦伯(Kyle Schwarber)在明星賽的一句話：「這傢伙真是太瘋狂了。」

大谷翔平本季打擊成績394個打數有106支安打、39支全壘打，為球隊貢獻86分打點，打擊率.269，投球部份他本季先發出戰17場，目前拿下7勝1敗，92局的投球中有112次三振，自責分率2.93，每局被上壘率1.09，不管投打都相當優異，甚至還上場守過左、右外野。這也難怪大聯盟記者會如此讚嘆他的表現。

另外卡斯楚文斯還提到了另外7項，分別是巨人戰績全聯盟最佳讓人意外，金鶯的穆林斯(Cedric Mullins)成為全明星，紅人瓦托(Joey Votto)和巨人老將波西(Buster Posey)有望競爭國聯MVP，白襪投手羅棟(Carlos Rodon)表現出色，費城人先發惠勒(Zack Wheeler)有望衝擊賽揚獎，最後是雙城表現不佳，而普侯斯(Albert Pujols)竟然會在道奇打球。