滬深兩市13日合計成交額達到人民幣（下同）1.3兆元，為連續第18個交易日成交額破兆元，已超越2020年（連17日），成為歷史次高紀錄，僅次於2015年的大牛市（連99日）。

但值得注意的是，上證指數13日收報3516.3點，時隔近6年，指數表現卻與2015年12月16日（收報3516.19點）相當。

新浪財經報導，英大證券首席經濟學家李大霄比較2015年、2021年的A股市場情況後示警，2015年加槓桿股票相對分散，反觀2021年加槓桿股票相對集中，存在一定的風險，並點出投資者目前正面臨全球極高槓桿製造出的「史詩級」泡沫。

李大霄指出，截至13日，A股融資餘額為1.86兆元，創6年以來新高，非常接近2015年6月12日上證指數盤中觸及5178點時，2.27兆元的歷史高峰。回顧2015年，兩融餘額在超越1.8兆元後，在上方停留的時間極為短暫，隨後就迅速回落至9千億元以下，因為很多帳戶被強制平倉。

2021年已過了大半年，上證指數僅在2月18日盤中創下3731點的年內新高，遠不如5178點，雖然仍存在部分低估股票，但兩融餘額差不多已達到高位。雖然不能排除這次會更高，但每次接近歷史高位時，都應該保持充分的敬畏和尊重，畢竟6年前的教訓太慘痛、代價太大。

針對A股連18日成交破兆元一事，李大霄指出，雖然目前上證指數距離歷史高位尚有距離，但成交量過大、過久卻不漲，預示著市場風險越來越大，高風險股票伴隨著巨量長時間成交，已悄然轉移到不知情的散戶手中。