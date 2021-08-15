受到運費、原料成本雙漲影響，大陸7月紡織品（含紡織紗線、織物及製品）出口額銳減逾兩成，為連續第四個月下滑。

華夏時報報導，大陸海關總署日前公布數據顯示，7月紡織品出口額年減26.78％至116.982億美元。而1月至7月紡織品出口累計金額超過800億美元，年減逾一成，明顯遜於2020年疫情期間。

報導指出，以往，運費在貿易過程中一般較少出現買賣雙方都重視的情況，這部分成本可以忽略不計。但如今，運費卻開始嚴重擠壓企業的利潤。山東某大型毛紡出口廠經理徐東表示，2021年訂單不如2020年，但運輸成本卻大漲。2020年以前，每個運往英國的貨櫃價格為2500美元，而現在每個貨櫃報價高達1.4萬美元，漲幅逾5倍。

除了運費暴漲以外，上游原材料價格也在上漲，由於利潤受侵蝕，目前已經有企業開始停工或半停工。廣東、江浙等大陸沿海地區部分紡織服飾企業表示，6、7月棉花棉紗價格大漲，而終端內外銷訂單議價能力較弱，不少外貿公司「腹背受敵」，很多出口訂單面臨「做白工」的窘境，因此業者接單、排單、交貨的積極性並不高。