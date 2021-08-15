前新北市長朱立倫今晚低調現身基隆，和黨籍市議員、國民黨團代表一同聚餐。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

國民黨主席選舉將於9月25日進行，前新北市長朱立倫今晚低調現身基隆，和黨籍市議員、國民黨團代表一同聚餐，他於會中表示，會全力培養基層幹部、籌措黨務經費。

國民黨主席選舉領表作業於13日截止，由現任黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中完成領表，將於16、17日辦理選舉登記作業。近日，朱立倫勤跑中南部拜會各地黨代表、黨員。

今晚朱立倫則低調現身基隆，晚上6點邀請黨籍市議員和黨代表，一同在麗榮皇冠大樓內某間餐廳聚餐。餐敘開始時，朱先上台致詞，先是說起自己從政經驗，再說明未來擔任黨主席的願景和抱負。

朱立倫致詞後，到台下逐桌舉杯致意，過程中有與會者向他表示，黨中央不應該向基層募款，中央應自己扛，對此，朱說，他若當選，不僅會全力培養基層幹部，為黨注入能量，也會設法籌出黨務經費。

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