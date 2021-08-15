台中亞洲大學祭出360萬獎學金，吸引指考成績前3%的學生就讀，校方今天表示，過去8年有5位資優生「放棄台大唸亞大」，運用獎學金圓夢。資優生的選擇也引起PTT兩派網友熱議，大部分都認為拿到百萬獎學金比較實際，優於追求名校學歷。

多數網友認為選擇領獎學金的學生，基本上都已經規劃好未來計畫，「正確決定，這種人研所洗回來一點也不困難」、「超賺的，360萬出國念碩士的錢就有了」、「人家就是要免費留洋，國內排名很重要嗎」、「研究所再洗回頂大就好了，這才聰明」。

不過也有另一派網友認為領獎學金是短視近利的行為，「師資一定不差，但同學的讀書氛圍應該有差」、「是笨蛋，大家都會去查你大學學歷知道是不是純血的」、「這些人眼界真的太低，因小失大」、「以前年輕會覺得很值得，現在看300萬根本沒多少」。

有人則指出360萬現金可靈活運用，比四年畢業後已贏在起跑點，「比起台大一些邊緣科系，第一桶金實在多了」、「資本主義的秘密就是錢滾錢，早十年拿到360萬的複利作用很可怕的」；「多少鄉民工作10年可能存款都沒360」。

至於該不該選擇獎學金，有網友分析選擇的關鍵點在於能讀台大什麼系？，「除非他台大電機或是台大法律或台大醫學系，不然選亞大沒差」、「他這個是考不上台大頂尖科系的啦，冷門科系出路不好，不如拿360萬」、「如果只能去台大後面的科系，不如選錢」。