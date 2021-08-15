中選會10日宣布，由無黨籍台北市議員鍾小平等人發動、鄭大平領銜的立委林昶佐罷免案第一階段成立。前民進黨立委郭正亮分析中正、萬華地區的選情後指出，林昶佐罷免案的第二階段會通過，他更透露，發起罷免林昶佐的兩派人馬，目標都是想要競選立委，但這樣反而罷免案會通過，現在的問題是國民黨如何整合。

郭正亮15日在政論節目《新聞大白話》中表示，公投的部分，本來有一些議題是大家就反對的，主要是萊豬，萊豬就會動員很多人出來投票，而藻礁有做一些調整，且對一般人的影響沒有那麼切深。

郭正亮指出，陳柏惟罷免案的投票是10月，他以前桃園市議員王浩宇的罷免案為例指出，當時國民黨是有出力的，他們有動員組織和眷村，才能把實質投票衝到那麼高，他認為，在陳柏惟的罷免案中，顏寬恒的系統有沒有動員是關鍵，因為不可能只用空氣去動員，這要7萬票多才會過，還是要有組織性，就看顏寬恒要不要介入。

至於林昶佐罷免案的部分，郭正亮透露，動員罷免的兩派人馬都是想要選的，但這樣反而會過，政治很現實，台中的大烏龍選區幅員遼闊，一定要有人經營過，而中正、萬華是市區，市區的消息傳播速度快，且民進黨也不一定會支持他，「沒人幫你辯護」，現在是國民黨要整合的問題，因為發動罷免的雙方事實上都是屬於國民黨系統。

郭正亮更說，陳柏惟的話還是會有人去支持他，而林昶佐罷免案第一階段過了，第二階段還沒，但要過其實也滿容易的，他也以自己曾在中正、萬華地區競選的經驗預測，林昶佐的罷免案會成案。