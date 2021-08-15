我國羽球國手王齊麟和李洋在東奧摘金，悠遊卡公司順勢推出「麟洋卡」增買氣，但卻被「卡神」楊蕙如15日在臉書上踢爆，麟洋只抽成10％，1人只有5％、還要授權肖像幫宣傳，痛批北市府各種吃豆腐。北市府發言人陳智菡反擊，楊蕙如可能網軍當久了，以為躲在鍵盤後講話都可以不用負責，自以為鄉民正義，不過是不明究理的在散布仇恨的種子。

楊蕙如表示，王齊麟和李洋真的是2個很厚道的年輕人，這次奧運得金牌回來，一堆無良商人蹭熱度推了壓線相關商品，各種吃豆腐消費麟洋配，沒有半個有付授權金，然後他們的經紀公司也很瞎，談了一個悠遊卡授權，沒保底，讓麟洋配只抽10％，1人只有5％，還要授權肖像幫宣傳。

楊蕙如說，基本上運動授權10％不算很低的行情，但是通常這就是純授權不含宣傳的價格，以麟洋配現在的支持度和熱度，配合宣傳廣告代言，談到50％甚至全拿也都不是不可能，悠遊卡公司或經紀公司或中間過水抽成賺大%數的仲介公司，摸摸良心，這樣的趴數合理嗎？

她痛批，一卡通或其支持者也不要龜笑鱉無尾，若有誠意，就不要出那種擦邊球蹭人商品，直接現金掏出來簽麟洋好好出授權商品不會？給50％或100％授權金簽下去啊；且那天直播根本是台北市長柯文哲打電話給王齊麟，之前完全沒事先通知，王是一個非常有禮貌的人，收到柯的來電要直播根本不知怎拒絕。

陳智菡嚴正駁斥，敬告楊蕙如，柯是用視訊方式致電為選手鼓勵打氣，根本不是直播，兩者的差別閣下在網路上混這麼久，想必不會不知道；北市府事前當然有知會，並取得2位選手的同意，視訊後，柯也沒發文，當天是選手覺得有趣，詢問北市是否有拍攝照片並主動po出，意外引來大批蟑螂攻擊北市，也對2位選手感到不好意思，決定不辯駁，是不希望再有任何政治紛擾造成兩位選手的困擾。

陳智菡說，選手與經紀人長期互相信任、照顧的關係也不如楊蕙如所說的那樣，在麟洋配還未成名，沒拿下奧運金牌前，他們的經紀人就到處為2位選手找尋各種機會，不問回報，同心為選手的未來與羽球產業尋求更好的發展。

陳智菡直言，經紀人與選手間的革命情感，未必如楊蕙如所想像的一切以利出發、唯利是圖，她知道這對拿錢辦事的人來說很難理解，但不管楊多會腦補自以為知道什麼內幕，事實就是如此。