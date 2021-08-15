「社獵。捕捉社會溫暖的角落」攝影徵選競賽，用快門捕捉社工主題與溫馨畫面，15日公布得獎名單，主辦單位台中市府社會局從208件作品中，選出四大主題各前三名優勝作品及60幅入圍佳作，還有4位最佳人氣獎，除給予獎狀肯定，另頒贈第一名獎金2萬元、第二名獎金1萬元、第三名獎金6千元。

社會局表示，第一主題「你是我的眼」，第一名由黃湘媚以作品《那一刻的緊張跟期待》拿下，藉由社工牽手的畫面，展現社會工作溫暖的動力；第二主題「溫暖看得見」第一名是洪于婷的《守護》，作品呈現社工不論在任何時候，都用最自然的態度陪伴案主，整體畫面傳出溫度，具體拍出兩者的溫馨互動。

第三主題「用心看世界」第一名頒給彭佑慈《點亮心中的溫暖》，作品將燈泡比喻為社工，給跌坐在地上的人許多光明與溫暖，在情境意象增添想像空間，獲得眾評審一致認可；第四主題「翻轉玩創意」第一名是陳書慧的《進擊的社工》，作品創意取自日本動漫「進擊的巨人」，結合動漫與社工面對問題的挑戰。

此次得獎作品各具特色及風格，利用畫面說故事、透過影像感動或影響更多人，帶領民眾認識實務社會工作樣貌，以不同角度深入了解社會工作者，增進社會工作專業服務形象認同。

社會局指出，此次攝影競賽邀請東吳大學社會工作學系副教授馬宗潔、國立台中科技大學商業設計系副教授趙樹人，及台中市青年高中廣告設計科暨電競產業專班講師張爵堯等專業人士擔任評審，評分標準「主題性」佔35％、「創意性」佔35％、「敘事性」佔20％、「技術性」佔10％，獲選作品皆經匿名評選及充分討論。

因應新冠肺炎防疫規範，「社獵」取消頒獎典禮，改採線上展覽與線上公布得獎名單。