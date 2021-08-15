過去疫情資訊顯示，兒童感染新冠肺炎的風險及重症率都較低，不過長庚急診兒科醫師吳昌騰表示，「大魔王」Delta變種病毒來了之後，改變世界現狀，從法國尼斯朗瓦爾醫院兒科，7 月下旬到 8 月初收治的25名兒童新冠肺炎病例發現一個共同點，就是家長中有一人或兩人都確診了新冠肺炎，而且絕大多數家長並未接種新冠疫苗。

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吳昌騰在粉專《來講兒科急診的543》指出，根據美國兒科醫學會的最新數據，上週（8/5）美國兒童新冠肺炎病例增加了約94000例，美國新奧爾良兒童醫院目前有18名兒童因感染了新冠病毒而住院，收治的兒童人數已經創紀錄，醫院裡有一半的孩子還不到兩歲，其他孩子大多是在5到10歲之間。

吳昌騰表示，法國尼斯朗瓦爾醫院兒科近日也發現，法國第四波疫情與之前有些不同，在先前的感染浪潮中，平均每週收到兩名兒童新冠肺炎病例，但是在7月下旬到8月初之間，不到三週的時間裡，收治了25名兒童新冠肺炎病例，光是8月12日一天，就收治了4名有發燒症狀的嬰兒。該院兒科急診醫生指出，從收治的所有孩子發現一個共同點，就是家長中有一人或兩人都確診了新冠肺炎，而且絕大多數家長未接種新冠疫苗。

此外，印尼近期確診和死亡病例暴增，主要原因就是由Delta變種病毒迅速擴散導致，值得注意的是，印尼兒童因新冠病毒感染和病死的人數激增，印尼至今已有超過1200名兒童因新冠肺炎疫情而病逝，其中有將近一半為不滿周歲的嬰兒。

觀察這些因新冠肺炎疫情而病逝的青少年兒童發現，絕大部分是在6月與7月Delta變種病毒暴發期間病逝的。看到國際間的兒童新冠肺炎疫情，吳昌騰呼籲，台灣防疫真的要小心、再小心！尤其是Delta變種病毒，絕對要守住這個大魔王！