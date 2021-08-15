藝人賈靜雯和修杰楷婚後生下兩個女兒咘咘、BO妞，加上大女兒梧桐妹，一家五口幸福美滿，昨（14日）是咘咘6歲生日，賈靜雯發文慶祝，並透露咘咘許下的生日願望，讓她聽了好心疼。

賈靜雯在社群平台曬出咘咘各時期的成長記錄，感性表示女兒一轉眼已經六歲，「從出生妳就是個貼心乖巧的寶貝，從不讓媽媽覺得年過40有妳是件辛苦的事情，有了妹妹之後，妳更是一位盡責守護妹妹的好姊姊，妳很幸福，有疼愛妳的大姐 有聽話崇拜妳的小妹，還有妳永遠的情人老爸守護著妳」。

一家人慶祝咘咘6歲了。（圖／翻攝自臉書）

咘咘今年的生日剛好遇到七夕，全家人一樣陪在她身邊慶生，而賈靜雯也向粉絲分享咘咘的生日願望，「希望疫情從地球上消失、希望爸爸媽媽全家人都平平安安健健康康」，並透露尤其聽到咘咘說「好想不要戴口罩可以去公園玩」，聽到孩子簡單的心聲，令賈靜雯是心疼又感動。

咘咘從一出生就擁有高人氣，當時萌樣被封最小網紅，不只一雙靈動大眼圈粉無數，近期她還暴風抽高，日前賈靜雯曬出一家人到苗栗旅遊的合照，咘咘那時身高已差不多逼近賈靜雯胸部，雙腿也十分修長，完全遺傳父母的好基因。