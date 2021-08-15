行政院規劃發放5倍券來振興國內經濟，但原先以紙本券方式發放，遭到黨內正國會和英系立委聯合反彈。而消基會15日公布的最新民調則指出，贊成發現金的則高達90.2%，贊成發放五倍券的僅有9.8％。對此，民進黨立委郭正亮直言，蘇貞昌經濟學根本0分。

根據消基會自8月12日起為期5天的問券統計，短短二天已有超過2萬人次填答問卷，填答消費者中贊成發放五倍券的只有9.8％，而贊成發現金的則高達90.2%。消基會秘書長徐鈺指出，支持發放現金的意見一面倒，9成的比例代表真真實實的民意，至於贊成發放五倍券的民眾，當中高達62.9％認為五倍券可用來振興經濟、刺激景氣，但若要救貧救急，應另採紓困手段。

行政院5倍券政策大轉彎，民眾免付1千元就可免費領券。圖為去年推出的三倍券。（資料照）

郭正亮15日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，主計長朱澤民是他好友，是基於事實說實話的人，消基會提出的數據，完全是內部研究得出的結果，是要怎麼去美化數據？郭正亮說，蘇貞昌會誇大5倍券效益，就他的認知認為，民眾會很踴躍去換券，會有經濟學上的「乘數效應」，但郭正亮認為，蘇貞昌的經濟學根本0分，他說直白一點，民眾普遍有6~7成都會去大賣場和連鎖商店消費，而大賣場和連鎖商店收到錢，會拿去銀行存起來，這就不會有「乘數效應」發生，最重要的就是現金流動，且改成這樣應該不能叫5倍券，要叫消費券了。

消基會15日召開「發放振興券好，還是現金好？」網路民調結果公布線上記者會。（消基會提供）

郭正亮強調，改成免費領，就沒有1千換5千，這應該說是「馬英九消費券2.0」了，主持人錢怡君問郭正亮，「但消費券不是蘇貞昌心中的痛嗎？」，郭正亮不假思索表示，蘇貞昌已經痛的掉到懸崖去了。