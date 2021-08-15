雙北市出現打疫苗空窗期，陳時中表示，新北施打效率非常快，但也希望新北能少開接種站。（圖／記者張鎧乙攝影）

國內疫苗短缺，雙北市表示13日起就無疫苗可施打，造成接種站長達10日的空窗期，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，新北市疫苗施打效率高，建議可少開一點接種站，引發各界熱議。對此，資深媒體人羅友志直言，把陳時中關起來，才是一勞永逸的解方。

對於台北市、新北市13日開始已無疫苗可施打，陳時中今(15日)在記者會上表示，疫苗施打本來就照著計劃進行，但目前來看新北接種效率很高，一天可打5萬多劑，若發4萬多劑，2天就可以打完，15萬劑，3天也可以消化完畢，「建議新北市可以減少開設接種站」，陳時中認為開設接種站及施打速度，由地方政府自行做適當安排。

至於有媒體問及，年輕族群遲遲打不到第一劑疫苗，恐與年長者造成兩世代心結，陳時中則說，這段時間希望年輕人與長者間稍微忍耐一下，疫苗空窗期的壓力大家都有，因此希望能共同承擔，當然接下來如果疫苗進來更多，會繼續往年輕族群開放施打。

對於陳時中說少開接種站的說法，羅友志15日在臉書上表示，「陳惠帝，把你關起來，才是一勞永逸的解方！」網友們也留言回應羅友志，「做事完全沒計劃的CDC」、「真心不懂官員到底在想什麼？乾脆全台只開一個施打站設在衛福部，保證疫苗不會短缺，真的神邏輯」、「看不見問題就沒有問題啦」、「什麼時候可以不要再看到他」。