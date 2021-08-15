塔利班武裝部隊今天傳出已攻入阿富汗首都喀布爾，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）宣布辭職並將在數小時內放棄政權，引起全世界關注後續局勢發展。對此，國民黨立委洪孟楷直言，很多人都覺得阿富汗戰事，有一種越戰的即視感，美國在阿富汗經營了20年，突然說撤出就撤出，倉促撤退留下不少軍用裝備和物資，這不是極其諷刺的事情？他希望國人都能謹記一句話，那就是「靠山山倒，靠人人跑，靠自己最好」。

國民黨立委洪孟楷。（本報資料照片）

阿富汗代理内政部長阿卜杜勒·薩塔爾·米爾薩瓦(Abdul Sattar Mirzakwal)透過當地媒體Tolo TV表示，政府與塔利班達成約定，政權過渡將和平進行，因此喀布爾不會受到攻擊，據最新消息指出，塔利班（Taliban ）已帶頭組成臨時政府。

洪孟楷15日在《TVBS》政論節目「TVBS戰情室」指出，就他觀察，很多人都覺得阿富汗戰事，有一種越戰的即視感，美國在阿富汗經營了20年，突然說撤出就撤出，倉促撤退留下不少軍用裝備和物資，這不是極其諷刺的事情嗎？他希望國人都能謹記一句話，那就是「靠山山倒，靠人人跑，靠自己最好」。

洪孟楷坦言，美國過去20年來扶植阿富汗政府，卻扶植不起來，看到阿富汗這樣的狀況，是不是因為貪汙腐敗導致敗潰，到底責任歸屬要如何劃分，他認為，其實並不好這麼快下定論，但他希望，台灣不論是哪個黨執政，都應該好好思考在國際局勢上的處境和應對，絕不要輕易導向哪一邊，走出自己的路，才是最正確的。

值得注意的是，路透社引述阿富汗談判人員和消息人士報導，阿富汗政府和塔利班的各自代表，今天將在波斯灣國家卡達會面，討論政權轉移事務，而美國官員也會參與其中。