塔利班兵臨城下，引發喀布爾居民恐慌。圖為當地民眾在銀行前大排長龍。（圖／美聯社）

《商業內幕》（Business Insider）報導，塔利班（Taliban）部隊15日兵臨喀布爾城下，不僅包括美國大使館在內的各國外交人員緊急撤離，成千上萬的當地居民也趕忙逃難，街道被汽車塞滿，整座城市仿佛面臨末日。另有當地官員向「路透社」透露，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）已逃往塔吉克。

喀布爾居民拉特菲（Ali Latifi）告訴《商業內幕》，由於對塔利班即將進城感到恐慌，整座城市到處擠滿了人，大量民眾往不同方向逃命：「人們試圖攔下計程車，希望逃到別的地方，商店也都拉下大門。」而當他來到住處樓下的銀行，發現門口排起長隊，且許多自動提款機內的現金都已被提領一空。

民眾嘗試搭上飛離喀布爾的班機。（圖／美聯社）

美國「國家廣播公司」（NBC）首席外國特派恩格爾（Richard Engel）則在推特上發布照片，可見一群阿富汗人湧入簽證處理中心，希望在最後一刻拿到赴美簽證，「許多人都帶著眼淚」。

Kabul this morning. Afghans crowding a visa processing center trying to get visas to the United States. Stories of desperation. Many came up to me crying. pic.twitter.com/7l8PXBpY63 — Richard Engel (@RichardEngel) August 15 2021

另一名居民塞德（Sayed）則告訴《衛報》（The Guardian），他看到許多婦女在路邊哭泣，而人們特別為妻子和女兒感到擔心；諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）也在推特上表示，她對當地婦女、少數族群和人權提倡者的處境深感擔憂。「英國廣播公司」（BBC）指出，這是因為塔利班統治時期，女性遭受大量限制，包括12歲以上者不得接受教育，以及未戴頭巾且無男性親屬陪同下不得出門等。

而不僅包括派駐於喀布爾的各國外交人員，阿富汗和平委員會主席阿布杜拉（Abdullah Abdullah）向「美聯社」證實，總統甘尼已離開阿富汗；「路透社」則報導，一名內政部高階官員稱他逃往塔吉克。