每位求職者當然都希望成功找到工作，所以「怎麼樣提升求職成功的機率？」、「請問到底什麼樣的人才是主管會願意聘用，才能有機會被錄取？」這一類與順利求職有關的問題，詢問度非常高。

2020 年求職畢業季碰上疫情的衝擊，號稱史上最嚴峻的夏天。根據人力銀行統計，有八成六的社會新鮮人，擔心自己找不到工作，出現求職焦慮。所謂的求職焦慮排行榜，榜上有名的包括：不會寫自傳、缺乏專業證照或技巧、外語能力不強、缺乏實務經驗等。

怎樣提升求職成功的機率？你應該注意以下幾個重點：

1. 明確職缺投履歷：方向很重要，想找什麼工作必須明確，一份履歷表投一個職缺。找到方向，是我們在書中前段論述的重點。

2. 調整對薪資的期待：很多求職者不是不好，而是希望的待遇超出職缺所能給予的，所以求職者要對薪資行情做足功課。

3. 具備良好的工作態度：態度一直是職場上非常重視的一環，求職者在履歷和面試中所展現的工作態度至為重要。

4. 具備求職技巧：加強履歷自傳的撰寫、提升面試技巧，如何行銷自己很重要，是我們後面幾篇將論述的重點。

我常跟求職者說，我不能替你決定方向，也不能替你決定薪水，你的態度也不可能一瞬間改變，因此提升求職技巧（履歷和面試）是最簡單的。只要你認真閱讀本書並落實應用，就能具備更好的求職技巧。

「怎樣的人才是主管會願意聘用，才能有機會被錄取？」

這真是個重要的好問題。不過，每個產業或職缺，對人才的聘用還是有個別差異，這裡我所提及的是普遍性的人才觀點。

國內長期進行企業愛用大學生調查的《Cheers》雜誌指出，2020 年企業在晉用大學畢業生時，重視的有：

• 「學習意願強與可塑性高」（75.3％）

• 「抗壓性與穩定度高」（69.1％）

• 「專業知識與技術」（43.5％）

此外，我認為具備外語和數位應用能力，也是企業聘用人才時的重要考量。

根據以上的觀點你必須思考，在你的履歷和面試過程中，如何去展現這些面向？因為主考官沒辦法和每個求職者一起工作，從工作中去發覺哪個求職者才是他們需要的人才，主考官只能從履歷和面試中，找到他們認為的人才。

我曾經看過一份履歷表，在第一頁的專業能力一欄寫了很多電腦軟體，像是Photoshop、Illustrator、Autocad……，但他並不是資訊或設計相關科系，於是在我心中產生了好奇。等我看到第二頁的自傳時，才知道原來這些技能都是他自學的。此時我對他的印象大好，覺得他是個有學習意願與能力的人。

以大學生為例，多數的大學生在大學四年換了很多份打工，但我也認識一些大學生並非如此。一位南部頂大的學生，他的履歷表上呈現他大學四年都在某知名餐飲業打工，還破例被升為副店長，這就是穩定度高的最佳例證。

專業知識與技術的展現，我認為是最簡單的，包括你的學校和科系、你的成績和競賽、你的證照和實習等。以我為例，我想應徵廣播節目主持人的工作，我大學就讀的是大眾傳播系，主要修課方向是廣播電視，我是系上第一名畢業的，曾在中國廣播公司和幼獅廣播電臺實習，並在幼獅廣播電臺製作和主持了52 集廣播節目。

想要求職成功？你可以問自己：「我想要得到這份工作嗎？」越想得到這份工作的人，越容易求職成功。

因為在乎，你會用心；因為用心，你會被看見！

金融海嘯時，我提出了「求職彩虹心法」，彩虹有七個顏色，正好對應了求職的七個要因：專業、心態、技巧、人脈、積極、自信及毅力。找工作的管道很多，求職者要多管齊下，其中，千萬不能忽視「人脈」。根據政府多年的調查顯示，國人找到工作最有效的管道是「親朋好友」，我希望你能勇敢的告訴別人：「我在找工作！」

求職不易，要有實力，也要有毅力。

我遇過一位非常有毅力的求職者，他投了200 封履歷，面試了26 家公司，終於找到工作，我幫他取了外號叫「毅力哥」。對毅力哥的故事有興趣的讀者，可以上網搜尋「找工作沒難倒他，叫他毅力哥」這篇文章。

接下來，拿出你的學習意願，跟著我一起學習求職技巧：履歷和面試。

(本文摘自《職涯勝經》/布克文化)

【內容簡介】

數十年專業職涯輔導的心得和菁華，盡數收錄在本書中！

不管是想要找方向的職涯菜鳥，還是在工作中修煉的職涯老鳥，你心中的那些疑問，都能在本書找到解答！

「生涯需要規劃，也要因應變化」，人生的上半場，藍老師努力當自己生涯的主人；人生的下半場，她努力當別人生涯的貴人。

【作者簡介】

藍如瑛

【改變 從一場好的演講開始】

兒時的夢想

成為「廣播節目主持人」

中年的夢想

成為「演說家」

我喜歡做自己生命的主人

也喜歡做別人生命的貴人

現職：

樂生涯管理顧問中心執行長

環宇廣播電台《藍老師生涯學堂》節目主持人

勞動部共通核心職能講師

國立清華大學職涯諮詢師

經歷：

2007年11月起專職演講與職涯輔導

2500場以上演講

10000人以上職涯輔導

完成全國（臺、澎、金、馬各縣市）演講

獎項：

行政院新聞局金視獎時事論壇節目主持人

工業技術研究院桂冠講師

著作：

《我的麥克風人生》（有聲書）

演講邀請：

[email protected]

職涯顧問藍如瑛-藍老師粉絲團：https://www.facebook.com/teacher.lan

藍如瑛老師Podcast：藍老師生涯學堂