在面試問題中，求職者最關心的應該是薪資。「面試時如何談薪水？」、「面試時主管問我薪水，我該怎麼回答？」其實薪資的問題，有些公司在職缺上已經寫明，看職缺時要看清楚。還有你在人力銀行或者公司履歷表上的希望待遇這一欄，你應該已經填了期望薪資，你可不能忘了自己當初怎麼填的。

先說說履歷表上若有「希望待遇」這一欄，你該怎麼填寫。我的建議是，如果你是應屆畢業生、二度就業者或轉行者，填「依公司規定」會是比較妥當的。

若你是經驗比較豐富的轉職者或是主管，則不妨填上「面議」兩個字。當然，如果你做足了功課，對該職缺的薪資非常瞭解，可以填一個具體的希望待遇，建議以範圍的方式呈現為佳，像是：55000 元至58000 元。

你在履歷上若填了希望待遇，面試時你要記得你當時填了多少，千萬不要有不同的版本出現。

接下來，談談面試時如何談薪水？我建議面試不要主動問薪水和福利。以我在職場最後一份工作為例，第一次面試六位應試者，筆試後逐一進行面試。面試時主管沒有跟我談到薪水，我也沒主動問薪水。人資通知我，一面的結果是第一名，必須跟大主管進行第二次面試。

二面的兩位正副主管，管理500 多人。到了面試最後，正主管跟我說：「藍小姐，我不問你的薪水多少（我當時還在職），我想我們應該付不起，不過我們對你很滿意，很歡迎你加入，公司會依照你的學經歷來聘用你。」這是我工作十幾年來，遇過最高招的談薪水方式。

不過，當主管主動跟你談薪水時，你還是要有所準備，通常主管在面試最後時會問：「你對薪水有什麼期望？」

這時候是菜鳥的你，當然可以回答「依公司規定」。大多數主管聽到這個答案，應該笑著回答：「很好。」這時如果是我，我會問：「我可不可以請問一下，不知道這個工作，公司會給多少薪水？」

但是也有些主管聽到「依公司規定」時，會覺得你很沒有想法，他會問：「可不可以給我一個你的希望待遇？」

此時這就回到我前面所提到的「做功課」，你必須針對你應徵的職缺，還有依據你的學經歷，合理的薪資是多少，先有所瞭解。怎麼做功課呢？人力銀行通常都有相關的薪資調查可查詢，此外還可以請教相關前輩。我跟求職者演講時常說：「薪水說太少對不起自己；薪水說太多嚇到主管。」

當然，有自信或有籌碼的求職者，可以採取更積極的方式談薪水。前面提到我的最後一份工作面試情形，後續如下：

主管：「藍小姐，我不問你的薪水多少，我想我們應該付不起，不過我們對你很滿意，很歡迎你加入，公司會依照你的學經歷來聘用你。」

我：「謝謝主管的賞識！我想請問一下，依照我的學經歷貴公司提供的薪資是多少？」

主管：「這個人資會去核算，我不是那麼清楚（他是管500 多人的大主管）。」

我：「可不可以給我一個大約的數字？」

主管：「你是碩士，十年工作經驗，大約4、5 萬元。」

我：「真的跟我現在的薪水差距非常大！我很感謝主管們願意給我機會，我很希望能到新竹工作，一家可以團圓！但如果薪水沒有5 萬元，我真的沒辦法接受，謝謝！」

面試結束了，我還是不知道我的薪水多少。直到隔天人資電話通知我報到，我才問了我的薪水。

你猜我的薪水多少？

(本文摘自《職涯勝經》/布克文化)

【內容簡介】

數十年專業職涯輔導的心得和菁華，盡數收錄在本書中！

不管是想要找方向的職涯菜鳥，還是在工作中修煉的職涯老鳥，你心中的那些疑問，都能在本書找到解答！

「生涯需要規劃，也要因應變化」，人生的上半場，藍老師努力當自己生涯的主人；人生的下半場，她努力當別人生涯的貴人。

【作者簡介】

藍如瑛

【改變 從一場好的演講開始】

兒時的夢想

成為「廣播節目主持人」

中年的夢想

成為「演說家」

我喜歡做自己生命的主人

也喜歡做別人生命的貴人

現職：

樂生涯管理顧問中心執行長

環宇廣播電台《藍老師生涯學堂》節目主持人

勞動部共通核心職能講師

國立清華大學職涯諮詢師

經歷：

2007年11月起專職演講與職涯輔導

2500場以上演講

10000人以上職涯輔導

完成全國（臺、澎、金、馬各縣市）演講

獎項：

行政院新聞局金視獎時事論壇節目主持人

工業技術研究院桂冠講師

著作：

《我的麥克風人生》（有聲書）

演講邀請：

[email protected]

職涯顧問藍如瑛-藍老師粉絲團：https://www.facebook.com/teacher.lan

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