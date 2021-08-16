美國7月非農就業人口激增94.3萬人，增加人數創下近一年來最多，顯示美國經濟未遭受 Delta變種病毒肆虐的衝擊，表現依舊強勁，但市場擔憂恐因此加速聯準會縮減資產負債表的進程，也為新興市場帶來壓力，影響包括台股在內的新興股市近期大多呈現下跌格局。

有聯準會官員表示，如果未來1～2個月，非農就業人口都能夠增加80萬～100萬人，聯準會就可能從10月開始政策轉向，使得聯準會縮表議題箭在弦上，投資人對台股的投資心態開始趨於謹慎。

不過，以史為鑒，以上一次聯準會QE 3的退場經驗來看，在市場流動性不再過度寬鬆的環境下，可能一時引發市場疑慮，導致台股調整修正，但拉長時間來看，還是呈現明顯的多頭格局，台股加權指數就從2013年中的8000點，漲至2015年的逼近萬點大關，紮紮實實反應景氣復甦行情。

投信法人指出，由資金行情過渡到景氣行情的階段，類股輪動的狀況勢必更加快速，要掌握股票的漲跌節奏更為不易，建議投資人以台股主動型基金參與台股行情，由專業團隊為你抓準投資趨勢，同時透過分批進場或是定時定額的方式來布局，不僅拉高投資勝算，也比較適合穩健型投資人。

對於台股基金的挑選，理財專家建議，可以先從大品牌基金公司的產品著手，這些基金公司通常會比較愛惜羽毛，謹慎操作，可以降低投資人買到地雷基金的風險，其中，無論在台股主動型與被動型基金的資產規模都居業界之冠的元大投信，旗下台股基金是投資人可以優先考慮的投資選項。

如果以元大投信目前旗下最為老牌，自1993年即成立的元大2001基金做回溯試算，假設自2013年中聯準會開始討論縮表時，每月初固定定期定額投資1萬元，即使中途在2014年1月遇到聯準會開始縮減QE規模，並在2014年10月起，遭逢QE正式退場的市場環境，定期定額元大2001基金6個月、1年和2年期，還是可以憑藉著基金經理人的靈活操作，取得13.8%、26.7%和27.1%的投資報酬率。

理財專家進一步分析，元大投信的台股產品線相當齊全，可用以應對後QE時代下複雜多變的市場環境，元大投信也因應投資人多樣化的需求，推出由5檔主動式基金搭配成的「元大五小福」台股系列基金組合，投資人可依據自身的投資偏好做選擇。

簡單來說，除了現階段以「半導體護國神山群」為布局主軸的元大2001基金外，元大卓越基金和元大高科技基金分別在「電動車」與「5G」概念股特別著墨，別具特色。如果投資人看旺「綠能」產業的發展潛力，可選擇由元大經貿基金切入。至於不想局限產業配置的投資人，則可布局專長於精選獲利成長潛力股的元大多福基金，由經理人為你做進退有據的彈性操作。